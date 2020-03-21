Завтра в Україну прибуде літак з тестами на коронавірус з Китаю

Фото: завантаження тестів на літак (facebook.com/kirill.timoshenko)

Через кілька днів в Україну прибуде нова партія

У неділю, 22 березня, в Україну прибуде літак з тестами на коронавірус та медичним обладнанням з Китаю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка в Facebook.

За словами Тимошенка, сьогодні з Китаю вилетить український військовий літак з партією лабораторних тестів та експрес-тестів на коронавірус, а також масками, дезінфікаторами, апаратами штучної вентиляції легень та іншим обладнанням.

"Це тільки перша партія. Наступна через декілька днів так само полетить з Китаю нашим бортом", - додав він.

Опубліковано Kirill Timoshenko Субота, 21 березня 2020 р.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що Україна та Китай проведуть прямий телеміст для обговорення питань протидії коронавірусу. Китайські спеціалісти поділяться своїм досвідом з українськими лікарями та вірусологами.

Також РБК-Україна писало, що український президент Володимир Зеленський розраховує отримати 10 мільйонів тестів для виявлення коронавірусу з Китаю. Глава держави зазначав, що партія тестів прибуде в Україну за 48 годин.

Крім того, 20 березня український військовий вантажний літак ІЛ-76 готувався до вильоту з аеропорту "Бориспіль" в Китай. З Китаю український борт мав доставити медичний вантаж для боротьби з коронавірусом.