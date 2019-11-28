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Завтра Україну накриють дощі

Новини » Суспільство     28.11.2019 - 10:59
Завтра Україну накриють дощі
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра в Україні ще буде тепло

Погода в Україні 29-го листопада погіршиться через дощі в західних, Сумській, Харківській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській та Кропивницькій областях. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Разом з дощами південні потоки несуть теплу повітряну масу. Максимальна температура повітря становитиме +4+8 градусів, на півдні та заході +7+12 градусів.

"Дощі у п'ятницю йтимуть більш інтенсивно найближчої ночі в західних областях, вдень вони пересуватимуться східніше", - повідомила вона.

Завтра Україну накриють дощіФото: прогноз погоди в Україні (facebook.com/tala.didenko)

Завтра у денні години інтенсивні дощі пройдуть в Сумській, Харківській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській та Кропивницькій областях та райони аж до Миколаївської, Херсонської областей та Криму.

У Києві завтра, 29 листопада, погода буде вологою, очікується дощ. Температура повітря протягом дня досягне +4+5 градусів.

Нагадаємо, сьогодні дощі у західних областях. У всіх інших - мінлива хмарність. Також зранку у Києві був туман.

Синоптики попередили, що у Закарпатській області сильні дощі з мокрим снігом. Дощ з снігом буде вдень та вночі.

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