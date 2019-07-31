Завтра Украину местами накроют дожди

Погода в Украине завтра, 1 августа, ухудшится на Закарпатье, Прикарпатье и в Одесской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Украинского гидрометцентра.

Отмечается, что Закарпатье, Прикарпатье и Одесскую область ожидают кратковременные дожди, местами грозы, а в Карпатах ночью местами значительные дожди.

"На остальной территории Украины ожидается погода без существенных осадков, лишь днем на севере Левобережья в отдельных районах небольшой дождь", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, по всей Украине завтра температура ночью будет колебаться от +9 до +14, а днем от +18 до +23, в южной части и на Закарпатье ночью от +13 до +18, на побережье морей до +21, днем от +24 до +29.

Напомним, начало августа ожидается с дальнейшим снижением температуры воздуха. В четверг в течение дня в Украине предполагается +22+26 градусов, в Черниговской, Харьковской и Сумской областях +17+22 градуса, лишь на Юге и на Закарпатье - теплее, +25+29 градусов.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине с 31 июля по 2 августа ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. В частности, в южных, восточных, большинство центральных районах и в Ивано-Франковской области сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.