Завтра Украину местами накроют дожди

Погода в Україні завтра, 1 серпня, погіршиться на Закарпатті, Прикарпатті та в Одеській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Українського гідрометцентру.

Зазначається, що Закарпаття, Прикарпаття та Одеську область очікують короткочасні дощі, подекуди грози, а у Карпатах вночі місцями значні дощі.

"На решті території України очікується погода без істотних опадів, лише вдень на півночі Лівобережжя в окремих районах невеликий дощ", - йдеться у повідомленні.

За даними синоптиків, по всій Україні завтра температура вночі коливатиметься від +9 до +14, а вдень від +18 до +23, у південній частині та на Закарпатті вночі від +13 до +18, на узбережжі морів до +21, вдень від +24 до +29.

Нагадаємо, початок серпня очікується з подальшим зниженням температури повітря. У четвер протягом дня в Україні передбачається +22+26 градусів, у Чернігівській, Харківської і Сумської області +17+22 градуси, лише на Півдні та на Закарпатті - тепліше, +25+29 градусів.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні з 31 липня по 2 серпня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Зокрема, у південних, східних, більшості центральних районах та в Івано-Франківській області утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.