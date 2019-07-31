Завтра Украину местами накроют дожди

Закарпаття, Прикарпаття та Одеську область очікують короткочасні дощі і подекуди грози
Погода в Україні завтра, 1 серпня, погіршиться на Закарпатті, Прикарпатті та в Одеській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Українського гідрометцентру.
Зазначається, що Закарпаття, Прикарпаття та Одеську область очікують короткочасні дощі, подекуди грози, а у Карпатах вночі місцями значні дощі.
"На решті території України очікується погода без істотних опадів, лише вдень на півночі Лівобережжя в окремих районах невеликий дощ", - йдеться у повідомленні.
За даними синоптиків, по всій Україні завтра температура вночі коливатиметься від +9 до +14, а вдень від +18 до +23, у південній частині та на Закарпатті вночі від +13 до +18, на узбережжі морів до +21, вдень від +24 до +29.
Як повідомляло РБК-Україна, в Україні з 31 липня по 2 серпня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Зокрема, у південних, східних, більшості центральних районах та в Івано-Франківській області утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.