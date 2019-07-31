В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Синоптики предупредили о чрезвычайном (5 класса) уровне пожарной опасности

В Украине с 31 июля по 2 августа ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По прогнозу Укргидрометцетра 31 июля-2 августа в южных, восточных, большинстве районов центральных и Ивано-Франковской областей чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Напомним, из-за повышения температуры воздуха в Киеве ограничено движение тяжеловесного транспорта. Отмечалось, что значительная интенсивность движения большегрузного транспорта, а также повышение температуры воздуха выше +28 градусов приводит к разрушению покрытия дорог и образованию на них продольной и усадочной деформации.

Отметим, по прогнозу синоптиков сегодня в Луцкой, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях сегодня солнечно, без осадков. Температура воздуха днем достигнет +23+27, ночью ожидается +14+16.

На западе и востоке страны сегодня будут небольшие дожди. Температура воздуха днем достигнет +25+28, а ночью ожидается +16+18. В южных областях сегодня также дожди, температура воздуха днем +30+33, ночью ожидается +20+23. Также, по данным синоптиков, ухудшится погода в Крыму и Крымской области. Там температура воздуха днем достигнет +31+33, а ночью ожидается +21+23.