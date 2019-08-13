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Завтра в Украине жара достигнет +35

Новости » Общество    13.08.2019 - 12:21
Завтра в Украине жара достигнет +35
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В восточных и центральных областях завтра будет жарко

Погода в Украине завтра, 14 августа, будет жаркой в восточных и большинстве центральных областей, но на западе похолодает. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, на востоке и частично в центре Украины температура воздуха днем достигнет +30+35. В тот самый момент, на западе ощутимо похолодает, в течение дня предполагается +19+24. Кроме того, в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях будет выше, +26+29 градусов.

Завтра в Украине жара достигнет +35Фото: погода в Украине (facebook.com/tala.didenko)

"Не упадет, но ослабнет жара в северных областях Украины - против сегодняшних +30+34 градусов завтра там ожидается +28+32 градуса", - пишет она.

По прогнозу синоптика, завтра будут дожди в западных областях, Житомирской и частично Киевской областях.

"Атмосферный фронт, связан с локальным циклончиком на имя Zorro, обусловит грозовые дожди на западе Украины и дотянет до Житомирской области и северных районов Киевской области.Здесь еще и периодически будет усиливаться юго-западный ветер", - сообщила Диденко.

Отмечается, что значительная часть территории будет принадлежать сухой малооблачной погоде, которую обеспечит восточный антициклон Andrea.

"В Киеве на Маковея будет еще жарко, но на пару градусов ниже, чем сегодняшняя атмосферная сковородка, в течение дня около +30 градусов. Существенный дождь маловероятен", - добавила синопик о прогнозе погоды в столице.

Напомним, Диденко писала, что жара ожидается в Украине в первой половине недели. Сегодня в большинстве областей температура составит +30+35. В восточных областях ожидается +26+32, в Волынской, Ровенской и Львовской областях воздух будет свежее, +24+28.

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