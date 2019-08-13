ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды

Новости » Общество    13.08.2019 - 09:51
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня днем и завтра в течение суток на западе страны значительные дожди

Погода в Украине 13 августа ухудшится в западных, северных и Винницкой областях, там ожидаются дожди и град. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Сообщается, что на западе и севере ожидается похолодание, а именно грозы, местами град и шквалы 15-20 м/сек. Причина - перемещение активного атмосферного фронта из Центральной Европы.

В частности, сегодня днем и завтра в течение суток на западе страны значительные дожди, в отдельных районах шквалы 25-28 м/сек . Также 14 августа в западных областях снижение дневной температуры до +20+25 (на +5+10).

Напомним, синоптик Наталья Диденко писала, что на Маковея в среду, жара в Украине еще продолжится, однако уже в западных областях начнется существенное понижение температуры воздуха, 14-го августа на западе предполагается +18+24.

Отметим, что самая сильная жара на этой неделе в Украине ожидается во вторник: температура воздуха 13 августа в большинстве областей составит 30-35 градусов.

Диденко писала, что жара ожидается в Украине в первой половине недели. Сегодня в большинстве областей температура составит +30+35. В восточных областях ожидается +26+32, в Волынской, Ровенской и Львовской областях воздух будет свежее, +24+28.

 

Запад Украины накроют дожди Синоптик предупредила о значительном похолодании в Украине
Новости Украины похолоданиеПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь