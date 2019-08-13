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Завтра в Україні спека досягне +35

Новини » Суспільство    13.08.2019 - 12:21
Завтра в Україні спека досягне +35
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У східних і центральних областях завтра буде спекотно

Погода в Україні завтра, 14 серпня, буде спекотною у східних та більшості центральних областей, але на заході похолодає. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За її словами, на сході та частково в центрі України температура повітря вдень досягне +30+35. У той самий момент, на заході відчутно похолодає, протягом дня передбачається +19+24. Крім того, у Тернопільській, Хмельницькій та в Чернівецькій областях буде вище, +26+29 градусів.

Завтра в Україні спека досягне +35Фото: погода в Україні (facebook.com/tala.didenko)

"Не впаде, але послабне спека у північних областях України - проти сьогоднішніх +30+34 градусів завтра там очікується +28+32 градуси", - пише вона.

За прогнозом синоптика, завтра будуть дощі у західних областях, Житомирській та й частково Київській областях.

"Атмосферний фронт, пов'язаний із локальним циклончиком на ім"я Zorro, зумовить грозові дощі на заході України та дотягне до Житомирської області й північних районів Київської області.Тут ще й посилюватиметься періодично південно-західний вітер", - повідомила Діденко.

Зазначається, що значна ж частина території належатиме сухій малохмарній погоді, яку забезпечить східний антициклон Andrea.

"У Києві на Маковія буде ще спекотно, але на пару градусів нижче, ніж сьогоднішня атмосферна сковорідка, протягом дня близько +30 градусів. Істотний дощ малоймовірний", - додала синопик про прогноз погоди у столиці.

Нагадаємо, Діденко писала, що спека очікується в Україні в першій половині тижня. Сьогодні у більшості областей температура становитиме +30+35. У східних областях очікується +26+32, у Волинській, Рівненській та Львівській областях повітря буде свіжішим, +24+28.

Захід України сьогодні накриють дощі Синоптик попередила про значне похолодання в Україні
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