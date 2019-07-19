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Завтра в Украине жара достигнет +31

Новости » Общество    19.07.2019 - 15:36
Завтра в Украине жара достигнет +31
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В западных областях местами ожидается кратковременный дождь

Погода в Украине завтра, 20 июля, будет без осадков, лишь в западных регионах ожидаеюся кратковременные дожди и грозы, температура +31. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр в Facebook.

Как сообщают синоптики, 20 июля почти по всей территории страны будет без осадков, лишь днем ​​в западных областях местами ожидается кратковременный дождь, гроза.

Ветер переменных направлений, 3-8 м / с.

Температура воздуха ночью составит +11 +16, на побережье морей +17 +20 градусов. Днем столбики термометров прогреются до +24 +29 градусов, а в южной части до 31. В Карпатах температура воздуха ночью составит +7 +12 градусов, днем ​​+15 +20.

Завтра в Украине жара достигнет +31Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 19-21 июля в южных, восточных, центральных, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Кроме того, по данным синоптика Натальи Диденко, завтра, 20 июля, в Украине ожидается дождь, а во вторник, 23 июля, - похолодание. Вместе с тем, 20-21 июля температура воздуха в Украине повысится.

В Киеве завтра ожидается сухая погода и до +27 градусов тепла днем. В воскресенье, 21 июля, в Киеве возможен дождь и до +29 градусов.

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