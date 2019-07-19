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В Украине объявлена чрезвычайная пожарная опасность

Новости » Общество    19.07.2019 - 09:37
В Украине объявлена чрезвычайная пожарная опасность
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

С 19 по 21 июля в южных, восточных, центральных областях объявлена чрезвычайная пожарная опасность

Погода в Украине в пятницу, 19 июля, способствует повышению уровня пожарной опасности в большинстве областей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Гидрометцентра.

По данным синоптиков, 19-21 июля в южных, восточных, центральных, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Аналогичный уровень пожарной опасности также 21 июля в Киевской и Житомирской областях.

Напомним, РБК-Украина писало прогноз погоды на сегодня. По всей территории страны будет солнечно. В южных областях сегодня жара, температура воздуха днем достигнет +30, а ночью ожидается +15+17.

В Крыму и Крымской области сегодня солнечно, без осадков. Температура воздуха днем достигнет +26+28, а ночью +13+15. В Киеве сегодня также солнечно. Днем температура воздуха поднимется до +26+28, а ночью +12+14.

Добавим, что в день выборов Украину накроет жара. 21 июля в южной части Украины, на востоке и местами в центре также будет жарко, +28+33 градуса, а на остальной территории +25+30 градусов.

 

В Украине сегодня жара достигнет +30 Завтра в Украине ожидается потепление до +30
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