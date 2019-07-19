Завтра в Україні спека досягне +31

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У західних областях місцями очікується короткочасний дощ

Погода в Україні завтра, 20 липня, буде без опадів, лише в західних регіонах ожидаеюся короткочасні дощі та грози, температура +31. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр у Facebook.

Як повідомляють синоптики, 20 липня майже по всій території країни буде без опадів, лише вдень у західних областях місцями очікується короткочасний дощ, гроза.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с.

Температура повітря вночі становитиме +11 +16, на узбережжі морів +17 +20 градусів. Вдень стовпчики термометрів прогріються до +24 +29 градусів, а в південній частині до 31. У Карпатах температура повітря вночі становитиме +7 +12 градусів, вдень +15 +20.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 19-21 липня у південних, східних, центральних, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Крім того, за даними синоптика Наталії Діденко, завтра, 20 липня, в Україні очікується дощ, а у вівторок, 23 липня, - похолодання. Разом з тим, 20-21 липня температура повітря в Україні підвищиться.

У Києві завтра очікується суха погода і до +27 градусів тепла вдень. У неділю, 21 липня, у Києві можливий дощ і до +29 градусів.