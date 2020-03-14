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Снег, дождь и похолодание: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     14.03.2020 - 10:00
Снег, дождь и похолодание: прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Волынской, Ровенской, Житомирской областях сегодня выпадет снег

Погода в Украине 14 марта ухудшилась, выпал снег и похолодало. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В Волынской, Ровенской, Житомирской областях сегодня выпадет снег, днем температура воздуха на западе составит +4+8, а ночью +1+4. На севере страны и в Киевской области также снег, днем +6+8, а ночью +3+5.

Снег, дождь и похолодание: прогноз погоды на сегодня

В восточных областях в субботу дожди, днем +10+13, а ночью +3+6. Центр страны сухой, днем +10+13, а ночью +3+6. На юге страны переменная облачность, днем +12+15, а ночью +5+7.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня дождь, днем +6+8, а ночью +2+4.

Снег, дождь и похолодание: прогноз погоды на сегодня

Напомним, в воскресенье погода в Украине улучшится, осадки отступят и будет малооблачно. Температура воздуха днем будет колебаться от +3 до +6 градусов. Однако ночью придет существенное похолодание, термометры покажут от -1 до -4 градусов мороза.

В Киеве установлено еще два температурных рекорда Похолодание, дождь и мокрый снег: прогноз на выходные
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