Снег, дождь и похолодание: прогноз погоды на сегодня

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Волынской, Ровенской, Житомирской областях сегодня выпадет снег

Погода в Украине 14 марта ухудшилась, выпал снег и похолодало. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В Волынской, Ровенской, Житомирской областях сегодня выпадет снег, днем температура воздуха на западе составит +4+8, а ночью +1+4. На севере страны и в Киевской области также снег, днем +6+8, а ночью +3+5.

В восточных областях в субботу дожди, днем +10+13, а ночью +3+6. Центр страны сухой, днем +10+13, а ночью +3+6. На юге страны переменная облачность, днем +12+15, а ночью +5+7.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня дождь, днем +6+8, а ночью +2+4.

Напомним, в воскресенье погода в Украине улучшится, осадки отступят и будет малооблачно. Температура воздуха днем будет колебаться от +3 до +6 градусов. Однако ночью придет существенное похолодание, термометры покажут от -1 до -4 градусов мороза.