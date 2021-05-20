Завтра в Украине стартует ВНО: что нужно взять с собой на тестирование

Основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) начнется уже завтра, 21 мая. Первым проведут тестирование по химии.
Второе и третье тестирование основной сессии ВНО-2021 состоятся в начале следующей недели - 24 и 25 мая.
Допуск участников начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Процедура допуска предусматривает прохождение термометрии и идентификации участников ВНО. Для этого с собой нужно взять:
Если не будет какого-то из документов, участника не допустят к сдаче тестирования. Также в участии будет отказано, если человек опоздает и прибудет в пункт тестирования после 10:50.
На тестировании с собой также стоит взять:
РБК-Украина писало, что основная сессия ВНО будет держать до 15 июня по графику. Дополнительная сессия пройдет с 29 июня по 16 июля.
Ранее сообщалось, что накануне проведения ВНО в Украине активизировались мошенники. Злоумышленники через сеть предлагают приобрести якобы ответы на тесты ВНО-2021.