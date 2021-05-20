Завтра в Украине стартует ВНО: что нужно взять с собой на тестирование

Второе и третье тестирование основной сессии ВНО-2021 состоятся в начале следующей недели - 24 и 25 мая.

Допуск участников начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Процедура допуска предусматривает прохождение термометрии и идентификации участников ВНО. Для этого с собой нужно взять:

оригинал сертификата ВНО;

паспорт или другой документ, серию (при наличии) и номер которого указан в сертификате;

приглашение-пропуск для участия в ВНО, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

Если не будет какого-то из документов, участника не допустят к сдаче тестирования. Также в участии будет отказано, если человек опоздает и прибудет в пункт тестирования после 10:50.

На тестировании с собой также стоит взять: