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Завтра в Украине стартует ВНО: что нужно взять с собой на тестирование

Автор: Инна Собора

Основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) начнется уже завтра, 21 мая. Первым проведут тестирование по химии.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки (МОН) Украины.

Второе и третье тестирование основной сессии ВНО-2021 состоятся в начале следующей недели - 24 и 25 мая.

Допуск участников начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Процедура допуска предусматривает прохождение термометрии и идентификации участников ВНО. Для этого с собой нужно взять:

  • оригинал сертификата ВНО;
  • паспорт или другой документ, серию (при наличии) и номер которого указан в сертификате;
  • приглашение-пропуск для участия в ВНО, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

Если не будет какого-то из документов, участника не допустят к сдаче тестирования. Также в участии будет отказано, если человек опоздает и прибудет в пункт тестирования после 10:50.

На тестировании с собой также стоит взять:

  • 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета;
  • бутылочку с питьевой водой без этикетки;
  • средства индивидуальной защиты, которые участник ВНО сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

РБК-Украина писало, что основная сессия ВНО будет держать до 15 июня по графику. Дополнительная сессия пройдет с 29 июня по 16 июля.

Ранее сообщалось, что накануне проведения ВНО в Украине активизировались мошенники. Злоумышленники через сеть предлагают приобрести якобы ответы на тесты ВНО-2021.

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