Завтра в Україні стартує ЗНО: що потрібно взяти з собою на тестування

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) почнеться вже завтра, 21 травня. Першим проведуть тестування з хімії.
Друге та третє тестування основної сесії ЗНО-2021 відбудуться на початку наступного тижня - 24 та 25 травня.
Допуск учасників розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Процедура допуску передбачає проходження термометрії й ідентифікації учасників ЗНО. Для цього з собою потрібно взяти:
Якщо не буде якогось з документів, учасника не допустять до складання тестування. Також в участі буде відмовлено, якщо людина запізниться і прибуде в пункт тестування пізніше, ніж в 10:50.
На тестуванні з собою також варто мати:
РБК-Україна писало, що основна сесія ЗНО тримватиме до 15 червня за графіком. Додаткова сесія пройде з 29 червня по 16 липня.
Раніше повідомлялося, що напередодні проведення ЗНО в Україні активізувалися шахраї. Зловмисники через мережу пропонують придбати нібито відповіді на тести ЗНО-2021.