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Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине

Новости » Общество     13.11.2019 - 08:42
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В западных областях порывы ветра 15-20 м/с

Погода в Украине 13 ноября ухудшится, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Гидрометцентра.

Как отмечается, сегодня в западных областях порывы ветра 15-20 м/с. А также ночью и утром в центральных областях туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

Отметим, синоптики Украинского Гидрометцентра давали прогноз погоды на сегодня. В частности, во всех областях, кроме Закарпатской, сегодня сухо, но прохладно. Днем температура воздуха будет колебаться от +10 до +15.

Кроме того, синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что с 20 ноября ожидается существенное похолодание. Она добавила, что до конца недели в Украине не прогнозируется серьезных холодов.

Также Диденко дала прогноз погоды на сегодня. По ее данным, температура воздуха 13 ноября составит +11+15 градусов, на юге и западе +14+19, в Крыму до +20. В Киеве синоптик прогнозирует сухую ветреную погоду. Днем температура воздуха будет в пределах +12+14 градусов.

Напомним, антициклон поднял сильный ветер на западе и севере Украины, который до 15 ноября охватит практически всю Украину.

В Украине сегодня похолодало до +10 Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине
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