Завтра в Україні потепліє до +19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Синоптик попереджає про сильний вітер

Завтра погода в Україні очікується теплою та без опадів у більшості областей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

Водночас, синоптик попередила про сильний вітер в Україні південно-східного напрямку.

"В Україні завтра - знову антициклон. 14-го листопада опадів не передбачається, хіба на Закарпатті та в прикарпатских областях ймовірний дощ", - написала Діденко.

За її прогнозом, температура повітря, порівняно із більшістю країн Європи, очікується висока. Вдень температура прогріється до +8+12 градусів, а у південних та західних областях очікується підвищення температури до +13+19 градусів.

Раніше повідомлялося, що 13 листопада в Україні оголошено штормове попередження. У західних областях пориви вітру 15-20 м/с. А також вночі та вранці у центральних областях туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

РБК-Україна писало, що черговий температурний рекорд встановлено в Києві в ніч на 13 листопада 2019 року. В ніч на 13 листопада температура не опустилася нижче 9,2 градусів тепла, а це значить, що попереднє рекордне значення 1963 року було перевищено на 0,9 градусів.