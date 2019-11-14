Завтра в Україні похолодає до +7

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра можливий невеликий дощ у західних областях

Погода в Україні 15 листопада буде холодна, вітер залишається південно-східним, а температура повітря опуститься. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Як зазначає синоптик, завтра можливий невеликий дощ у західних областях. Вітер залишається південно-східним, але вже стихне, лише на сході ще затримаються окремі штормові пориви.

Зокрема, температура повітря найнижчою буде на півночі України, +7+11 градусів. На сході та в центрі +8+13 градусів. На заході +10+14 градусів, у Закарпатській області до +13+17 градусів. У південній частині +12+17 градусів.

Фото: погода в Україні (facebook.com/tala.didenko)

За прогнозом синоптика, у Києві 15-го листопада опади малоймовірні, південно-східний вітер стихне до помірного, температура повітря вночі буде низькою, близько +3 градусів, вдень +8+9 градусів.

"Надалі нічого особливо нового у синоптичній ситуації не передбачається в Україні, переважно сухо та в межах +7+13 градусів", - додала Діденко.

Нагадаємо, на сьогодні синоптики оголосили штормове попередження в Україні. Зокрема, сьогодні протягом доби пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності), на високогір’ї Карпат 40 м/с (ІІ рівень небезпечності).

Синоптики Українського Гідрометцентру попереджали сьогодні про дощі у західних областях, а саме у Волинській, Тернопільській, Вінницькій, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській.