Завтра в Украине похолодает

Погода в Украине в пятницу, 11 октября, будет прохладной, в некоторых регионах ожидаются дожди. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Как отметила синоптик, пятница в Украине будет немного прохладнее, чем четверг, но все равно будет достаточно тепло.

В течение дня температура воздуха составит от +12 до +16 градусов, на юге от +15 до +20 градусов тепла.

Дожди пройдут на юге и востоке, кроме Харьковской области, а также в центральной части страны, кроме Винницкой области. Кроме этого, есть небольшая вероятность дождей на западе и севере Украины. Также ожидается умеренный западный ветер.

В Киеве 11 октября максимальная температура воздуха составит +14 градусов. Есть вероятность дождя.

По данным Диденко, температура воздуха на выходных снова пойдет вверх. В субботу-воскресенье ожидается от +16 до +23 градусов.

Напомним, ранее сообщалось, что в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях ожидаются заморозки до -3 градусов.

Также РБК-Украина сообщало, что после 10 октября в Украину вернется осеннее тепло, местами ожидается повышение температуры воздуха до +25 градусов.