ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине сегодня тепло

Новости » Общество    10.10.2019 - 08:00
В Украине сегодня тепло
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Во всех областях поднимется температура воздуха

Погода в Украине 10 октября улучшится, потепление во всех областях, но будут и дожди. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По данным синоптиков, в Волынской, Ровенской, Житомирской, Сумсткій, Черниговской областях ожидаются дожди, но по всех остальной территории Украины - сухо.

На западе Украины температура воздуха днем достигнет +15+17, ночью ожидается +6+9. Также в Винницкой области ожидается потепление до +19+20.

В Украине сегодня тепло

Юг Украины будет очень теплым. Температура воздуха днем достигнет +18+21, ночью ожидается +10+13. В северных и центральных областях температура воздуха днем достигнет +16+19, ночью ожидается +6+8.

Восток Украины тоже теплый, днем будет +17+19, ночью ожидается +4+7.

Прогноз в Киеве

По данным синоптиков, в столице 10 октября, будет переменная облачность. Температура воздуха днем достигнет +16+18, ночью ожидается +7+9.

В Украине сегодня тепло

Напомним, по данным синоптика Натальи Диденко, в западных областях температура воздуха днем достигнет +12+16.

В Украине завтра потеплеет В Украине похолодало до -2
Новости Украины Погода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь