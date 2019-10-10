В Украине сегодня тепло

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Во всех областях поднимется температура воздуха

Погода в Украине 10 октября улучшится, потепление во всех областях, но будут и дожди. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По данным синоптиков, в Волынской, Ровенской, Житомирской, Сумсткій, Черниговской областях ожидаются дожди, но по всех остальной территории Украины - сухо.

На западе Украины температура воздуха днем достигнет +15+17, ночью ожидается +6+9. Также в Винницкой области ожидается потепление до +19+20.

Юг Украины будет очень теплым. Температура воздуха днем достигнет +18+21, ночью ожидается +10+13. В северных и центральных областях температура воздуха днем достигнет +16+19, ночью ожидается +6+8.

Восток Украины тоже теплый, днем будет +17+19, ночью ожидается +4+7.

Прогноз в Киеве

По данным синоптиков, в столице 10 октября, будет переменная облачность. Температура воздуха днем достигнет +16+18, ночью ожидается +7+9.

Напомним, по данным синоптика Натальи Диденко, в западных областях температура воздуха днем достигнет +12+16.