Завтра в Україні похолодає

Погода в Україні у п'ятницю, 11 жовтня, буде прохолодною, в деяких регіонах очікуються дощі. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

Як зазначила синоптик, п'ятниця в Україні буде трохи прохолоднішою, ніж четвер, але всеодно буде досить тепло.

Протягом дня температура повітря становитиме від +12 до +16 градусів, на півдні від +15 до +20 градусів тепла.

Дощі пройдуть на півдні і сході, крім Харківської області, а також в центральній частині країни, крім Вінницької області. Крім цього, є невелика ймовірність дощів на заході та півночі України. Також очікується помірний західний вітер.

У Києві 11 жовтня максимальна температура повітря складе +14 градусів. Є ймовірність дощу.

За даними Діденко, температура повітря на вихідних знову піде вгору. У суботу-неділю очікується від +16 до +23 градусів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях очікуються заморозки до -3 градусів.

Також РБК-Україна повідомляло, що після 10 жовтня в Україну повернеться осіннє тепло, місцями очікується підвищення температури повітря до +25 градусів.