Завтра в Украине похолодает

Иллюстративное фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Местами ночью ожидается снижение температуры до -6 градусов

Погода в Украине: 2 апреля осадков не ожидается, лишь в восточных областях местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Укргидрометцентра.

Сообщается, что ветер ожидается преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, в южной и восточной части отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от +2 градусов до -3 градусов мороза, на крайнем юге и востоке страны 0-5 тепла, днем +7-12 градусов, на Закарпатье и Одесской области до +15 тепла; в Карпатах ночью 1-6 мороза, днем около 0 градусов.

Ранее РБК-Украина писало, что 2 апреля в стране частично похолодает, местами температура воздуха днем составит +7 градусов.

Ппервого апреля погода в Украине будет теплой ожидается до 20 градусов тепла в некоторых областях. Кроме того, 1 апреля в Украине без осадков. Ветер северный и северо-восточный, 7-12 м/с.

Напомним, по данным Вазиры Мартазинова, заведующей отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института, весной 2019 года погода в Украине ожидается достаточно теплая, без осадков в апреле, с дождями в мае. В апреле после 10 числа до 20 числа температура начнет резко подниматься выше нормы.