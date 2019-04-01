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Синоптик предупредила о резкой смене погоды

Новости » Общество    01.04.2019 - 11:47
Синоптик предупредила о резкой смене погоды
Фото: погода в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине 2 апреля ожидается похолодание и снег

Погода в Украине: 2 апреля в стране частично похолодает, местами температура воздуха днем составит +7 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Сообщается, что второго апреля в южных и западных областях страны ожидается температура +10...+12 градусов.

"Завтра днем ​​в Украине предполагается +7...+11 градусов, на юге и западе местами +10...+12 градусов. Антициклон Jana организует завтра солнечную погоду, только на востоке. Хвост атмосферного фронта может принести дождь, а иногда даже мокрый снег. Сильный северо-восточный ветер ожидается на юге, востоке и в центральных областях.", - сообщает синоптик. 

В Киеве на второе апреля прогнозируется солнце, однако холодноватое. В столице ожидается порывистый ветер,а также ночное похолодание до -1 градуса мороза. Днем температура воздуха прогреется до +8...+9 градусов.

Кроме того, Наталья Диденко сообщила, что ближайшей ночью температура воздуха снизится до  -3 градусов.

Синоптик предупредила о резкой смене погодыФото: facebook.com/tala.didenko

Первого апреля погода в Украине будет теплой, ожидается до 20 градусов тепла в некоторых областях. Кроме того, 1 апреля в Украине без осадков. Ветер северный и северо-восточный, 7-12 м/с.

Ранее РБК-Украина писало о том, что жителям Украины сообщили, когда придет настоящая весна.

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