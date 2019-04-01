Завтра в Україні похолодає

Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Подекуди вночі очікується зниженн температури до -6 градусів

Погода в Україні: 2 квітня опадів не очікується, лише у східних областях місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Укргідрометцентру.

Повідомляється, що вітер очікується переважно північно-східний, 7-12 м/с, у південній та східній частині окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від +2 градусів тепла до -3 градусів морозу, на крайньому півдні та сході країни 0-5 тепла, вдень +7-12 градусів, на Закарпатті та Одеській області до +15 тепла; у Карпатах вночі 1-6 морозу, вдень близько 0 градусів.

Раніше РБК-Україна писало, що 2 квітня в країні частково похолодає, місцями температура повітря вдень складе +7 градусів.

Першого квітня погода в Україні буде теплою очікується до 20 градусів тепла у деяких областях. Крім того, 1 квітня в Україні без опадів. Вітер північний і північно-східний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, за даними Вазіри Мартазінова, завідувачки відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту, навесні 2019 року погода в Україні очікується досить тепла, без опадів у квітні, з дощами в травні. В квітні після 10 числа до 20 числа температура почне різко підніматися вище норми.