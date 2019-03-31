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Завтра в некоторых областях Украины ожидается до +20

Новости » Общество    31.03.2019 - 15:44
Завтра в некоторых областях Украины ожидается до +20
Фото погода в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

В южных и восточных областях Украины ожидается до +20

Погода в Украине завтра, 1 апреля, будет теплой, ожидается до 20 градусов тепла в некоторых областях. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

По данным синоптиков, 1 апреля в Украине без осадков. Ветер северный и северо-восточный, 7-12 м / с.

Температура ночью до +6 градусов, днем до +14. В южной части и восточных областях до +20; в Карпатах на протяжении суток около 0 градусов.

Завтра в некоторых областях Украины ожидается до +20

Напомним, в воскресенье, 31 марта 2019, в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность

По словам синоптика Наталки Диденко, погода в Украине в воскресенье, 31 марта, будет ясной, теплой и солнечной. Осадки также не прогнозируются.

В воскресенье, 31 марта, в среднем по стране ожидается теплая и по-настоящему весенняя погода. Температура воздуха составит от +12 до +18 градусов. В то же время в ночные часы вновь похолодает, а в восточных областях местами воздух промерзнет до -2 градусов.

Добавим, Украина сегодня ночью, 31 марта, перешла на летнее время, в 3:00 по киевскому времени стрелки часов следовало перевести на один час вперед.

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