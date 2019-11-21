Завтра в Украине похолодает до -12

Погода в Украине в пятницу, 22 ноября, принесет ночные заморозки до -12 градусов, а также дневное похолодание до -3. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко в Facebook.

По прогнозу синоптика, завтра темпертатура воздуха днем на большинстве территории Украины будет колебаться от -3 до +3, в восточных областях похолодает до -5 градусов. На западе температура будет колебаться от +1 до +5, в Закарпатской области днем до +10. Осадки завтра не прогнозируются. Ночью на востоке температура снизится до -5...-12 градусов, в остальных областях похолодает до -1...-7.

В Киеве завтра также существенно похолодает. Ночью температура в столице опустится до -4...-7 градусов. Уже ближайшей ночью в Киеве похолодает до -5. Также ожидается сильных восточный ветер.

Напомним, ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупредили о сильных порывах ветра в Украине. На Приазовье прогнозируются порывы ветра до 25-28 м/сек. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Кроме того, синоптик Наталка Диденко прогнозировала, что сегодня в Киеве будет ветреная и прохладная погода. В столице ожидаются заморозки до -4 градусов. Также существенное похолодание ожидалось на востоке, там температура сегодня снизится до -8.