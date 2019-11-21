Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине

Иллюстративное фото (news.mspravka)

В Приазовье порывы ветра достигнут 25-28 м/с

Погода в Украине 21 ноября ухудшится, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Как отмечается, сегодня в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье 25-28 м/с. По Киеву и Киевской области 21 ноября порывы ветра 15-18 м/с.

Добавим, Приазовье включает в себя территории юга Донецкой, Запорожской, востока Херсонской областей и северного побережья Азовского моря.

Сильный ветер уже из самого утра. Отметим, издание "Думская" сообщило, что в Одессе из-за штормового ветра дерево упало на контактную сеть и было временно прекращено движение трамвая.

Напомним, синоптики предупреждали о дождях в Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Хмельницкой, Винницкой и Одесской областях. Во всех других областях сегодня облачно. В частности, на востоке Украины днем температура воздуха опустится до -3.

В Киеве сегодня ожидается облачная и сухая погода. Днем температура воздуха будет колебаться от -1 до +1.

В свою очередь, синоптик Наталья Диденко сообщала, что погода в Киеве в четверг, 21 ноября, будет ветреной, ожидаются морозы до -4 градусов. В восточной части Украины температура завтра ночью снизится до -8 градусов. По ее данным, сегодня будут сильные порывы ветра.