Сегодня запад Украины накроют дожди, днем до -3

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве облачно, днем похолодает до -1

Погода в Украине в четверг, 21 ноября, существенно ухудшится, в западных областях возможны осадки, а в центральных, восточных и северных регионах днем похолодает до -3. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По данным украинских синоптиков, сегодня западные, Винницкую и Одесскую области охватит дождливая погода. На остальной территории будет сухо, но прохладно. В восточных, центральных и северных областях температура воздуха днем будет колебаться от -3 до +1, ночью термометры там покажут от -8 до +1. На юге только в Одесской области температура будет держаться в пределах +5...+7 ночью и днем, в остальных южных областях днем +1...+3, ночью -1...+1. В западных областях днем от +3 до +14, ночью от +3 до +8.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня ожидается облачная и сухая погода. Днем температура воздуха будет колебаться от -1 до +1. Ночью температура останется неизменной, от -1 до +1. Также ожидаются порывы ветра 7-12 м/сек.

Напомним, ранее синоптики предупредили, что сегодня, 21 ноября, в Украине ожидаются порывы ветра, которые местами усилятся до штормовых. На Приазовье порывы ветра достигнут 28 м/сек.