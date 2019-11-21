ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Завтра в Украине похолодает до -12

Новости » Общество     21.11.2019 - 11:12
Завтра в Украине похолодает до -12
Иллюстративное фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Днем похолодает до -3

Погода в Украине в пятницу, 22 ноября, принесет ночные заморозки до -12 градусов, а также дневное похолодание до -3. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко в Facebook.

По прогнозу синоптика, завтра темпертатура воздуха днем на большинстве территории Украины будет колебаться от -3 до +3, в восточных областях похолодает до -5 градусов. На западе температура будет колебаться от +1 до +5, в Закарпатской области днем до +10. Осадки завтра не прогнозируются. Ночью на востоке температура снизится до -5...-12 градусов, в остальных областях похолодает до -1...-7.

В Киеве завтра также существенно похолодает. Ночью температура в столице опустится до -4...-7 градусов. Уже ближайшей ночью в Киеве похолодает до -5. Также ожидается сильных восточный ветер.

Завтра в Украине похолодает до -12

Світлина від Наталки Діденко.

Напомним, ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупредили о сильных порывах ветра в Украине. На Приазовье прогнозируются порывы ветра до 25-28 м/сек. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Кроме того, синоптик Наталка Диденко прогнозировала, что сегодня в Киеве будет ветреная и прохладная погода. В столице ожидаются заморозки до -4 градусов. Также существенное похолодание ожидалось на востоке, там температура сегодня снизится до -8.

Сегодня запад Украины накроют дожди, днем до -3 В Украине объявили штормовое предупреждение
Новости Украины Гидрометцентрпохолоданиезаморозки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь