Завтра в Україні похолодає до -12

Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Вдень похолодає до -3

Погода в Україні у п'ятницю, 22 листопада, принесе нічні заморозки до -12 градусів, а також денне похолодання до -3. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За прогнозом синоптика, завтра темпертатура повітря вдень на більшості території України коливатиметься від -3 до +3, у східних областях похолодає до -5 градусів. На заході температура коливатиметься від +1 до +5, у Закарпатській області вдень до +10. Опади завтра не прогнозуються. Вночі на сході температура знизиться до -5...-12 градусів, у решті областей похолодає до -1...-7.

У Києві завтра також суттєво похолодає. Вночі температура у столиці опуститься до -4...-7 градусів. Вже найближчої ночі у Києві похолодає до -5. Також очікується сильних східний вітер.

Нагадаємо, раніше в Держслужбі з надзвичайних ситуацій попередили про сильні пориви вітру в Україні. У Приазов'ї прогнозуються пориви вітру до 25-28 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження.

Крім того, синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що сьогодні у Києві буде вітряна та прохолодна погода. У столиці очікуються заморозки до -4 градусів. Також суттєве похолодання очікувалося на сході, там температура сьогодні знизиться до -8.