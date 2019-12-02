Завтра в Украине похолодает до -10

Погода в Украине во вторник, 3 декабря, будет снежная, местами ожидается гололед, температура воздуха опустится до - 10 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Украинского Гидрометцентра в Facebook.

Как сообщают синоптики, 3 декабря ожидается снег. Ночью в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях значений снег, а днем ​​на Правобережье небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью опустится до 0 -5 градусов, а днем ожидается ​​от - 3 до +2 градусов. В Карпатах на протяжении суток -5 -10 градусов.

В южной части страны ожидается дождь, ночью с мокрым снегом, местами гололед. Температура воздуха ночью составит около нуля градусов, а днем температура поднимется до +​​1 +6 градусов.

На дорогах Украины, кроме юга, ожидается гололедица.

Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м / с. В южных, восточных и западных областях ожидаются порывы ветра до 15-20 м / с.

Напомним, по данным синоптика Натальи Диденко, завтра, 3 декабря, в Киеве ожидается снег, мокрый снег, а на дорогах будет гололедица. Также ожидается порывистый северо-западный ветер, из-за чего усилится ощущение холода. Температура воздуха в столице составит днем около нуля.

Кроме того, 2 декабря погода в Украине резко ухудшится, выпадет снег высотой 3-8 сантиметров в западных областях и 10-20 сантиметров - в Карпатах.

Добавим, что средняя месячная температура текущего месяца в Украине составит от - 4 градусов до +1 градуса, в Крыму - до +3 градусов, что близко к средним многолетним значениям.