В "Укравтодоре" предупредили об ухудшении погодных условий в Киевской области

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На дорогах ожидается гололед

В Киевской области во вторник, 3 декабря, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевавтодора" в Facebook.

Как сообщается, 3 декабря ожидается ночью умеренный, а днем ​​небольшой снег. А также образование снежного покрова высотой 2-5 см, а на дорогах гололедица.

"Ухудшение погодных условий может привести к осложнениям движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Будьте внимательны и осторожны за рулем", - говорится в сообщении.

До уваги водіїв! Погіршення погодних умов на Київщині! 3 грудня 2019 р. очікується вночі помірний, вдень невеликий... Опубліковано Укравтодор Понеділок, 2 грудня 2019 р.

Напомним, по данным синоптика Натальи Диденко, завтра, 3 декабря, в Киеве ожидается снег, мокрый снег, а на дорогах будет гололедица. Также ожидается порывистый северо-западный ветер, из-за чего усилится ощущение холода. Температура воздуха в столице составит днем около нуля.

Кроме того, 2 декабря погода в Украине резко ухудшится, выпадет снег высотой 3-8 сантиметров в западных областях и 10-20 сантиметров - в Карпатах.

Добавим, что средняя месячная температура текущего месяца в Украине составит от - 4 градусов до +1 градуса, в Крыму - до +3 градусов, что близко к средним многолетним значениям.