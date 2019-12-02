Завтра в Украине похолодает до -10

В южных, восточных и западных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с
Погода в Украине во вторник, 3 декабря, будет снежная, местами ожидается гололед, температура воздуха опустится до - 10 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Украинского Гидрометцентра в Facebook.
Как сообщают синоптики, 3 декабря ожидается снег. Ночью в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях значений снег, а днем на Правобережье небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью опустится до 0 -5 градусов, а днем ожидается от - 3 до +2 градусов. В Карпатах на протяжении суток -5 -10 градусов.
В южной части страны ожидается дождь, ночью с мокрым снегом, местами гололед. Температура воздуха ночью составит около нуля градусов, а днем температура поднимется до +1 +6 градусов.
На дорогах Украины, кроме юга, ожидается гололедица.
Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м / с. В южных, восточных и западных областях ожидаются порывы ветра до 15-20 м / с.
Напомним, по данным синоптика Натальи Диденко, завтра, 3 декабря, в Киеве ожидается снег, мокрый снег, а на дорогах будет гололедица. Также ожидается порывистый северо-западный ветер, из-за чего усилится ощущение холода. Температура воздуха в столице составит днем около нуля.
Кроме того, 2 декабря погода в Украине резко ухудшится, выпадет снег высотой 3-8 сантиметров в западных областях и 10-20 сантиметров - в Карпатах.
Добавим, что средняя месячная температура текущего месяца в Украине составит от - 4 градусов до +1 градуса, в Крыму - до +3 градусов, что близко к средним многолетним значениям.