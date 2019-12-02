Завтра в Україні похолодає до -10

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У південних, східних та західних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с

Погода в Україні у вівторок, 3 грудня, буде сніжна, місцями очікується ожеледиця, температура повітря опуститься до - 10 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Українського Гідрометцентру у Facebook.

Як повідомляють синоптики, 3 грудня очікується сніг. Вночі у Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській і Харківській областях значень сніг, а вдень на Правобережжі невеликий мокрий сніг. Температура повітря вночі опуститься до 0 -5 градусів, а вдень очікується від - 3 до +2 градусів. У Карпатах протягом доби -5 -10 градусів.

У південній частині країни очікується дощ, уночі з мокрим снігом, місцями ожеледь. Температура повітря вночі становитиме близько нуля градусів, а вдень температура підніметься до +1 +6 градусів.

На дорогах України, крім півдня, очікується ожеледиця.

Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м / с. У південних, східних та західних областях очікуються пориви вітру до 15-20 м / с.

Нагадаємо, за даними синоптика Наталки Діденко, завтра, 3 грудня, у Києві очікується сніг, мокрий сніг, а на дорогах буде ожеледиця. Також очікується поривчастий північно-західний вітер, з-за чого посилиться відчуття холоду. Температура повітря в столиці складе вдень близько нуля.

Крім того, 2 грудня погода в Україні різко погіршиться, випаде сніг висотою 3-8 сантиметрів в західних областях і 10-20 сантиметрів - в Карпатах.

Додамо, що середня місячна температура поточного місяця в Україні складе від - 4 градусів до +1 градуса, в Криму - до +3 градусів, що близько до середніх багаторічних значень.