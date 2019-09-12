В Чернобыльской зоне втрое выросла площадь пожара

Иллюстративное фото (yatsenyuk.org.ua)

Открытого огня нет, наблюдаются отдельные очаги тления

Площадь лесного пожара в 30 километрах от Чернобыля увеличилась почти в три раза - с 4 гектаров до 11. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщается, что пожар произошел у села Новые Соколы Иванковского района Киевской области на территории Дымарского лесничества.

"По состоянию на 7:00 12 сентября пройденная огнем площадь составляет около 11 га. Открытого огня нет, наблюдаются отдельные очаги тления", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 101 человек и 26 единиц техники, авиация ГСЧС осуществила 26 сбросов воды (114 тонн).

Напомним, 11 сентября в селе Новые Соколы произошел лесной пожар. Как сообщается, произошло возгорание лесной подстилки на площади около 4 га, которое переросло в верховой пожар.

Отмечается, что по состоянию на 17:30 в результате сильных порывов ветра произошло распространение огня. Жертв и пострадавших в результате пожара на данный момент нет.

Как сообщало ранее РБК-Украина, в Украине на протяжении 12-16 сентября ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Пожарная опасность достигнет 5-го класса.

Также, 5-й чрезвычайный класс пожарной опасности в период с 12 по 16 сентября ожидается в Киеве и Киевской области.