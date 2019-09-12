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Синоптик рассказала о погоде на выходных

Новости » Общество    12.09.2019 - 10:55
Синоптик рассказала о погоде на выходных
Иллюстративное фото (news.yahoo.com)

В Киеве температура воздуха максимально составит +28

Погода в Украине, завтра, 13 сентября, будет сухой и теплой, температура +30. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталья Диденко в Facebook.

По ее данным, в пятницу, 13 сентября, на всей территории Украины будет сухо и тепло, температура воздуха составит +24 +30 градусов.

В Киеве в ближайшие сутки осадков не предвидится. Завтра днем максимально около +28 градусов.

"В столице дождь наиболее вероятен ночью и утром 14 сентября. Кто в субботу женится, не переживайте, днем снова прояснит. Однако снизится температура воздуха, в субботу в Киеве +21 градус, в воскресенье +19 градусов. Студни не растекутся", - сообщила Диденко.

Также синоптик сообщила, что на выходных ожидается понижение температуры воздуха и возврата дождей.

"Забегаю немного вперед и сразу хочу предупредить, что в субботу долговременный приятный диктат антициклона нарушит холодный атмоферний фронт. Это произойдет в субботу-воскресенье. Фронт принесет дожди на запад и север Украины вкупе со снижением температуры воздуха", - отметила она.

Синоптик рассказала о погоде на выходныхНапомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в период с 12 по 16 сентября на всей территории Украины, кроме карпатских областей, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Пожарная опасность достигнет 5-го класса.

Кроме того, по прогнозу синоптиков, в четверг, 12 сентября, в Украине ожидается теплая и сухая погода. Днем температура воздуха местами поднимется до +29. В Киеве сегодня тепло и сухо, днем температура будет колебаться от +26 до +28.

Добавим, что погода в Украине к концу недели ухудшится. На выходных, 14-15 сентября, возможно резкое похолодание. В субботу, 14 сентября, по всей Украине дожди, кроме юга и некоторых западных областей.

Сегодня в Украине тепло Завтра в Украине продолжит удерживаться жара
Новости Украины ПогодаНаталья Диденко
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