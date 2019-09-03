В Киеве ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Пожарная опасность в Киеве ожидается с 4 по 6 сентября

В Киеве ожидается чрезвычайный уровень пожарной безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, пожарная опасность в столице ожидается с 4 по 6 сентября

Специалисты призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщали, что погода в Украине способствует удерживанию уровня пожарной опасности практически на всей территории страны на протяжении 3-6 сентября.

По данным синоптиков, опасная пожарная ситуация продержится с 3 по 6 сентября на всех территории Украины, кроме Львовской, Волынской и Ровенской областях.

Кроме того, в Житомирской и Винницкой областях объявили штормовое предупреждение. На западе страны и частично в центральных областях ожидаются грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/сек.

Также 4 сентября в Украине ожидаются существенные похолодания. Ухудшение погодных условий будет на севере, западе, и в центральных областях. В Киеве будет дождь и похолодает до +20 градусов.