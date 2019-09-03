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На Киев надвигается гроза

Новости » Общество    03.09.2019 - 15:41
На Киев надвигается гроза
Иллюстративное фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Непогода сохранится до конца суток 3 сентября

Погода в Киеве в ближайший час ухудшится, ожидается усиление ветра и грозы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, в ближайший час и до конца дня 3 сентября ожидается гроза, порывы ветра 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый).

"Во время грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к окнам, не браться за металлические входные двери", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве с 4 по 6 сентября ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Кроме того, погода в Украине способствует удерживанию уровня пожарной опасности практически на всей территории страны на протяжении 3-6 сентября.

По данным синоптиков, опасная пожарная ситуация продержится с 3 по 6 сентября на всех территории Украины, кроме Львовской, Волынской и Ровенской областях.

Кроме того, в Житомирской и Винницкой областях объявили штормовое предупреждение. На западе страны и частично в центральных областях ожидаются грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/сек.

Также 4 сентября в Украине ожидаются существенные похолодания. Ухудшение погодных условий будет на севере, западе, и в центральных областях. В Киеве будет дождь и похолодает до +20 градусов.

В Киеве ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности В центре Киева на два месяца ограничат движение транспорта
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