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В Украине объявлено штормовое предупреждение

Новости » Общество    16.07.2019 - 10:11
В Украине объявлено штормовое предупреждение
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Сегодня в большинстве областей грозы

Погода в Украине сегодня, 16 июля, ухудшится почти по всей территории, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Гидрометцентра.

Синоптики отмечают, что сегодня в большинстве областей, грозы, в Приазовье и восточных областях местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности).

РБК-Украина писало о прогнозе погоды на сегодня. По территории Украины температура воздуха не поднимется выше +26. На востоке, юге и в центре ожидаются дожди с грозами. В западной части страны сегодня дожди. В Крыму и Крымской области также ухудшится погода.

Напомним, климатологи дали прогноз, что вторая половина июля будет жаркой. По словам заведующей отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института, август также будет теплым.

Также ранее синоптик Наталья Диденко отметила, что дожди наиболее вероятны в восточной части. По прогнозу Диденко, в дальнейшем дожди с периодическими грозами пройдут в западных и северных областях, температура воздуха постепенно будет повышаться.

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