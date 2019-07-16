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Синоптики предупреждают о пожарной опасности в ближайшие дни

Новости » Общество    16.07.2019 - 12:12
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в ближайшие дни
Иллюстративное фото (oda.odessa.gov.ua)

На большинстве территории Украины объявлена пожарная опасность 5 класса

Синоптики объявили чрезвычайную пожарную опасность на большинстве территории Украины на 16-18 июля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в период с 16 по 18 июля в большинстве районов Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Тернопольской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской областей сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

РБК-Украина писало о прогнозе погоды на сегодня и ближайшие дни. По информации синоптика Наталки Диденко, 17 июля ожидается дождь и прохладная погода, а уже с 19 июля в Украину вернется жара.

Синоптики предупреждают о пожарной опасности в ближайшие дни

Прогноз погоды на 17 июля

"Пока антициклон с несколько депрессивным названием Xandra (как не Кассандра, так Хандра)) выметает дожди из большинства стран Европы, включительно с южной частью Украины, северо-восточная циклоническая деятельность принесет нам завтра, 17 июля, кратковременные дожди и локальные грозы", - написала Диденко.

В столице Украины сегодня ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха днем +21 +23, ночью +12 +14 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

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Напомним, синоптики предупреждают, что сегодня в большинстве областей, грозы, в Приазовьи и восточных областях кое-где значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/сек.

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