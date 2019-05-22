Завтра в Украине ожидаются дожди с грозами и град

Погода в Украине завтра, 23 мая, сохранится дождливой в большинстве областей, ожидаются грозы. Об этом сообщает Facebook синоптик Наталья Диденко.

Синоптик предупреждает, что при грозах в отдельных районах вероятны сильные ливни, шквалистое усиление ветра и град. Меньшая вероятность осадков, то есть, больше солнца и сухих длительных пауз завтра в Одесской области.

Температура воздуха в течение дня ожидается +20+26 градусов, на Западе +16+22 градуса.

"В Киеве четверг окажется во влажной атмосфере, есть вероятность дождя с грозой, но и прояснения с солнцем также будут присутствовать. То есть, зонты и темные очки - одновременно. Температура воздуха в столице завтра достигнет +23+25 градусов", - сообщила Диденко.

Ранее сообщалось, что погода в Украине 22 мая 2019 будет преимущественно дождливой, с порывами ветра и шквалами, температура воздуха днем будет достигать +25.

РБК-Украина писало, что в ночь с 20 на 21 мая из-за сильного ветра и грозы было обесточены 146 населенных пунктов в 5 областях.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украине ожидается циклон Axel с атмосферными фронтами, которые принесут дожди, грозы и похолодание.