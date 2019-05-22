Завтра в Україні очікуються дощі з грозами та град

Погода в Україні завтра, 23 травня, утримається дощовою у більшості областей, також очікуються грози. Про це повідомляє у Facebook синоптик Наталка Діденко.

Синоптик попереджає, що при грозах в окремих районах ймовірні сильні зливи, шквалисте посилення вітру та град. Менша ймовірність опадів, тобто, більше сонця та сухих тривалих пауз завтра в Одеській області.

Температура повітря протягом дня очікується +20+26 градусів, на Заході +16+22 градуси.

"У Києві четвер опиниться у вологій атмосфері, є ймовірність дощу з грозою, але й прояснення із сонцем також будуть присутні. Тобто, парасолі та темні окуляри - одночасно. Температура повітря у столиці завтра досягне +23+25 градусів", - повідомила Діденко.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні 22 травня 2019 буде переважно дощовою, із поривами вітру та шквалами, температура повітря вдень сягатиме +25.

РБК-Україна писало, що в ніч з 20 на 21 травня через сильний вітер та грози було знеструмлено 146 населених пунктів у 5 областях.

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що в Україні очікується циклон Axel з атмосферними фронтами, які принесуть дощі, грози і похолодання.