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Завтра в Украине ожидаются дожди с грозами

Новости » Общество    06.05.2019 - 15:59
Завтра в Украине ожидаются дожди с грозами
Иллюстративное фото (Getty Images)

Температура воздуха в некоторых областях достигнет 26 градусов тепла

Погода в Украине завтра, 7 мая, ухудшится, в некоторых регионах страны ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, 7 мая ночью на Правобережье, днем в Украине, кроме крайнего востока, дожди, местами грозы. В западных областях днем местами и в северных и центральных областях ожидаются сильные дожди.

Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 7-12 м / с, местами (в западных областях повсюду) порывы ветра 15-20 м / с.

Температура в западных областях ночью 2-7 градусов тепла, днем 7-12. На остальной территории ночью до 15, днем до 20, на Левобережье 21-26. В Карпатах дождь с мокрым снегом; в течение суток заморозки.

Завтра в Украине ожидаются дожди с грозами

Напомним, по словам синоптика Натальи Диденко, 7 мая циклон Xerxes принесет в Украину очередную порцию дождей. Синоптик отметила, что температура воздуха продемонстрирует невероятный контраст.

Отметим, погода в Украине сегодня, будет дождливая, также прогнозируется сильный ветер. Осадки пройдут в большинстве областей страны, а в восточных регионах будет сухо.

Как писало РБК-Украина ранее, влияние погодных условий на темпы роста экономики Украины в I квартале 2019 года в целом было отрицательным. Такая оценка содержится в Инфляционном отчете Национального банка Украины.

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