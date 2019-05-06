Завтра в Україні очікуються дощі з грозами

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Температура повітря в деяких областях досягне 26 градусів тепла

Погода в Україні завтра, 7 травня, погіршиться, в деяких регіонах країни очікуються дощі та грози. Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру.

За даними синоптиків, 7 травня вночі на Правобережжі, вдень в Україні, крім крайнього сходу, дощі, місцями грози. У західних областях вдень місцями і в північних і центральних областях очікуються сильні дощі.

Вітер південно-східний, у західних областях північно-західний, 7-12 м / с, місцями (у західних областях повсюди) пориви вітру 15-20 м / с.

Температура в західних областях вночі 2-7 градусів тепла, вдень 7-12. На решті території вночі до 15, вдень до 20, на Лівобережжі 21-26. В Карпатах дощ з мокрим снігом; протягом доби заморозки.

Нагадаємо, за словами синоптика Наталки Діденко, 7 травня циклон Xerxes принесе в Україну чергову порцію дощів. Синоптик зазначила, що температура повітря продемонструє неймовірний контраст.

Зазначимо, погода в Україні сьогодні, буде дощова, також прогнозується сильний вітер. Опади пройдуть у більшості областей країни, а в східних регіонах буде сухо.

Як писало РБК-Україна раніше, вплив погодних умов на темпи зростання економіки України в I кварталі 2019 року загалом був негативним. Така оцінка міститься в Інфляційному звіті Національного банку України.