НБУ оценил влияние погоды на динамику ВВП

Фото: уборка снега в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода привела к снижению темпов роста экономики

Влияние погодных условий на темпы роста экономики Украины I в квартале 2019 года в целом было отрицательным. Такая оценка содержится в Инфляционном отчете Национального банка.

Как отмечается в обзоре, в феврале и марте 2019 года погодные условия внесли значительный положительный вклад в рост объемов выполнения строительных работ, однако внесли больший отрицательный вклад в показатели энергетики.

"В результате в целом вклад погодных условий в Индекс производства базовых отраслей (ИПБО) за I квартал 2019 года был отрицательным, но незначительным (0,2 п.п.)", - подсчитали эксперты НБУ.

По оценкам НБУ, холодная погода зимой оказывает негативное влияние и на динамику добывающей промышленности. Так, при снижении температуры на 1 градус в среднем темпы роста замедляются на 0,5 п.п. Аналогичное влияние погоды в зимний период наблюдается и на показатели перерабатывающей промышленности.

Однако ухудшение погодных условий оказывает негативное влияние не на все сектора. Так, холодная погода (по сравнению с предыдущим годом) в течение отопительного периода обусловливает увеличение показателей выпуска энергетического сектора. По оценкам НБУ, снижение температуры воздуха на 1 градус по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года имеет следствием ускорение темпов роста энергетического сектора в холодный период (октябрь - март) в среднем на 1,1 п.п.

"Несмотря на значительное влияние на обобщенный показатель экономической деятельности (ИПБО) в отдельные месяцы, в целом погодные условия имеют временный эффект и несущественно сказываются на квартальных и годовых показателях, за исключением их влияния на урожайность сельскохозяйственных культур", - отмечается в обзоре.

Как отмечают эксперты, это обусловлено как противоположными эффектами для разных видов деятельности (положительное влияние холодной погоды на динамику энергетического сектора компенсируется негативным влиянием на показатели строительства и наоборот), так и перераспределением эффектов между разными месяцами (смещение сроков сбора урожая приводит к стремительному росту в сельском хозяйстве в одном месяце, которое компенсируется снижением объемов сбора урожая в другом).

По оценкам НБУ, засушливая погода в апреле-мае 2018 года негативно сказалась на темпах роста урожая пшеницы в 2018 году (отрицательный вклад составил около 25,0 п.п.). Впрочем, накопление тепла с апреля по октябрь, а также достаточное увлажнение почвы в летние месяцы 2018 года были благоприятными для созревания поздних зерновых (в частности, кукурузы). Так, положительное действие погодных условий на рост объемов урожая кукурузы, по расчетам, составляло около 20,0 п.п.

"В результате общее влияние колебаний погодных условий на динамику объемов урожая кукурузы и пшеницы в 2018 году оказался незначительным, но положительным", - отмечается в обзоре.

Индекс производства базовых отраслей - это сводный индекс экономической активности, рассчитываемый НБУ. ИПБО охватывает такие виды деятельности, как сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля и транспорт. ИПБО служит опережающим индикатором ВВП, учитывая покрытие им более 50% секторов экономики.

Напомним, по оценкам НБУ, рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в I квартале 2019 года замедлился до 2,4% г/г в сравнении с 3,5% в IV квартале 2018 года.

Как сообщало РБК-Украина, реальный валовой внутренний продукт (ВВП)Украины в 2018 году вырос на 3,3% в сравнении с 2017 годом. Таким образом, рост стал максимальным за последние семь лет.