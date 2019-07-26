Завтра в Украине ожидается жара выше +30

Погода в Украине завтра, 27 июля, ожидается жаркой, местами с дождями и грозами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, завтра сухая погода ожидается на юге стране, в центре, а также в Киевской и Черниговской областях, на остальной территории местами возможны кратковременные дожди с грозами.

"Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью 13-18 градусов, на побережье морей около 20 градусов; днем 24-29 градусов, на юге страны до 32 градусов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине с августа ожидается новая волна похолодания.

Отметим, ранее сообщалось, что сегодня, 26 июля, кроме крайнего запада, Черниговской и Киевской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как писало РБК-Украина, вчера в Париже (Франция) зафиксировали температурный рекорд, температура воздуха поднялась до +42,4 градусов. Предыдущий рекорд был установлен 28 июля 1947 года, тогда температура поднялась до +40,4 градусов.