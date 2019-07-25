В Париже зафиксировали рекордную жару

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Последний температурный рекорд в Париже зафиксировали в 1947 году

В столице Франции Париже зафиксировали температурный рекорд, воздух прогрелся до плюс 42,4 градуса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на метеорологическую службу Meteo France.

Сообщается, что прошлый рекорд был установлен 28 июля 1947, тогда температура во французской столице поднялась до плюс 40,4 градуса.

"Температура упадет до субботы", - отметили метеорологи Франции.

Также, накануне в 20 французских департаментах объявили красный уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях.

Напомним, Франция уже фиксировала температурный рекорд, 28 июня, на юге Франции воздух прогрелся до 45,8 градуса по Цельсию. Предыдущий абсолютный температурный рекорд во Франции был зарегистрирован в августе 2003 года, когда температура воздуха поднялась до 44,1 градуса. Тогда аномальная жара в Европе унесла десятки тысяч жизней.