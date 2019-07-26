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В Украину возвращается жара

Новости » Общество    26.07.2019 - 13:12
В Украину возвращается жара
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Жарко будет на юге, востоке и в большинстве центральных областей Украины

Погода в Украине завтра, 27 июля, будет жаркой, по всей стране столбики термометров будут достигать +28+33 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее прогнозу, жарко будет на юге, востоке и в большинстве центральных областей Украины. На остальной территории Украины в течение дня 27 и 28 июля предполагается +25+30 градусов.

В Украину возвращается жара

Фото: погода в Украине (facebook.com)

"Жара из западной Европы завтра наконец-то подвинется, но никуда ничего не исчезает. Ведь высокая температура воздуха передвинется ближе к центру и востоку Европы. Южная часть континента и так еще останется среди жары", - написала она.

Кроме того, по прогнозу Диденко, кратковременные дожди с грозами наиболее вероятны на западе и востоке страны. На севере, в центре и в южной части будет преобладать сухая погода.

"В Киеве выходные будут преимущественно солнечными и очень теплыми, +27+29 градусов, местами до +30 градусов", - сообщила она.

Отметим, на сегодня синоптики передают дожди в большинстве областей. Только на юге и в Крымской области сегодня солнечно. Однако, отметим, что в Киеве погода солнечная.

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