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Завтра в Украине ожидается жара до +35

Новости » Общество    26.06.2019 - 15:46
Завтра в Украине ожидается жара до +35
Иллюстративное фото (УНИАН)

В большинстве регионов ожидаются дожди с грозами

Погода в Украине в четверг, 27 июня, будет преимущественно дождливой в большинстве регионов, однако температура воздуха прогреется до +35 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Украинского гидрометцентра в Facebook.

Как сообщается, в четверг кратковременные дожди, а местами с грозами, охватят западные, северные, большинство центральных и южных областей. Местами возможны сильные ливни с градом и шквалами ветра 15-20 м/сек.

По прогнозу синоптиков, на остальной территории Украины будет солнечно и жарко. Ночью температура будет колебаться от +15 до +20, днем на западе и севере от +26 до +31, в других областях столбики термометров поднимутся до +35. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/сек.

Завтра в Украине ожидается жара до +35

Напомним, ранее в Укргидрометцентре предупредили, что погода на День Конституции, 28 июня, ухудшится. Синоптики прогнозируют похолодание и дожди. Максимальная температура воздуха составит +29, при этом минимальная опустится до +20.

РБК-Украина писало, что на Украину надвигается циклон Otto, который несет с собой похолодание, а также дожди и грозы. В частности, 27 июня в стране прогнозировались грозовые дожди, а с пятницы - похолодание, которое продержится в течение выходных.

На Киев надвигается гроза Украину местами накроют дожди
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