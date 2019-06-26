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Завтра в Україні очікується спека до +35

Новини » Суспільство    26.06.2019 - 15:46
Завтра в Україні очікується спека до +35
Ілюстративне фото (УНІАН)

У більшості регіонів очікуються дощі з грозами

Погода в Україні у четвер, 27 червня, буде переважно дощовою у більшості регіонів, однак температура повітря прогріється до +35 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Українського гідрометцентру у Facebook.

Як повідомляється, у четвер короткочасні дощі, а подекуди з грозами, охоплять західні, північні, більшість центральних та південних областей. Місцями також можливі сильні зливи з градом та шквалами вітру 15-20 м/с.

За прогнозом синоптиків, на решті території України буде сонячно та спекотно. Вночі температура коливатиметься від +15 до +20, вдень на заході та півночі від +26 до +31, в інших областях стовпчики термометрів піднімуться до +35. Вітер південно-західний з переходом  на північно-західний, 7-12 м/с.

Завтра в Україні очікується спека до +35

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі попередили, що погода на День Конституції, 28 червня, погіршиться. Синоптики прогнозують похолодання та дощі. Максимальна температура повітря складатиме +29, при цьому мінімальна опуститься до +20.

РБК-Україна писало, що на Україну насувається циклон Otto, який несе з собою похолодання, а також дощі та грози. Зокрема 27 червня в країні прогнозувалися грозові дощі, а з п'ятниці - похолодання, яке протримається впродовж вихідних.

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