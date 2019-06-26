Жара выше +30 удерживается в Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По всей территории страны переменная облачность

Погода в Украине: сегодня, 25 июня, переменная облачность по всей территории страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

Синоптики сообщают, что в западной Украине будет переменная облачность, температура воздуха днем составляет +29+31, ночью +13+16. В центральной части страны температура воздуха днем +29+32, а ночью +15+17.

По данным синоптиков, в среду на востоке Украины переменная облачность, температура воздуха днем +29+31, а ночью +18+20. В частности, отмечается, что в Донецкой области преимущественно солнечно. На юге температура воздуха +31+33, а ночью +19+21. В Одесской области ночью будет +21+23. Синоптики сообщают, что в северной части страны переменная облачность, температура воздуха днем +28+30, а ночью +14+16.

Погода в Киеве на сегодня

По данным синоптиков, сегодня в столице также переменная облачность. Температура воздуха днем +29+31, а ночью +14+16.